Bahşılı ve Karakeçili ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ve Karakeçili ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla tören düzenlendi.



Bahşılı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Latif Baran, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.



Öğrencilerin şiirler okuduğu, spor, halk oyunları ve çeşitli gösterilerinin yer aldığı tören, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.





- Karakeçili





Karakeçili Münir Karaloğlu Stadı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Yasin Mert ve Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik öğrencilerin bayramını kutladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aytaç Dağdevir, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.



Törende, öğrenciler şiirler okudu, spor, halk oyunları ve çeşitli gösteriler düzenlendi.





Spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



