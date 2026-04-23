Bahşılı ve Karakeçili'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ve Karakeçili ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
Bahşılı Barbaros İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ülger'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerin tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.
Programa, Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.
- Karakeçili
Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin kapalı spor salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kaymakam Yasin Mert ve Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, burada öğrencilerin bayramını kutladı.
Karakeçili İlkokulu Müdürü Zeki Ermiş'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.
Tören, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.