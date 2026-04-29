Bahşılı'da "Dostluk Fidanı ile Geleceğe Nefes" etkinliği düzenlendi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, "Dostluk Fidanı ile Geleceğe Nefes" etkinliği gerçekleştirildi.





İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde öğretmen Sümeyye Benli'nin koordinatörlüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde program düzenlendi.





İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte, 80 öğrenci ile öğretmenleri yer aldı.





Etkinlikte, 150 fidan toprakla buluşturuldu.





İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ülger, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın doğa sevgisiyle yetişmesi, geleceğimiz için en büyük teminattır. Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, yarınlara bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yaşar Nuri Kaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

