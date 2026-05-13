Bahşılı'da "Hareket Et, Sağlıklı Kal" etkinliği düzenlendi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, "Hareket Et, Sağlıklı Kal" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi. İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe, Kaymakam Fidan Bozkır, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı. Yusuf Alsancak Ortaokulu önünden başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Kaymakam Bozkır, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, sağlıklı kalmak için yürüyüş yapmaları gerektiğini belirtti.

