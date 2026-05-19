        Bahşılı'da Okuyan Kadınlar Kulübü üyeleri bir araya geldi

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde faaliyet gösteren Okuyan Kadınlar Kulübü, mayıs ayı buluşmasını gerçekleştirdi.

        Giriş: 19.05.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Gençlik Merkezi'nde buluşan kadınlar, etkinlik kapsamında "Bir Aile Meselesi" adlı kitabı okudu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapan psikolog Selda Ergörün eşliğinde değerlendirme yapan üyeler, ailenin toplumdaki önemi ve aile içi iletişimin güçlendirilmesine dikkati çekti.

        Kaymakam Fidan Bozkır ile çok sayıda davetlinin katıldığı program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

