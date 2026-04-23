Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kayseri ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Kırıkkale'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 12:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü I. Alaeddin Keykubad Salonu'nda devam eden törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

        - Sivas

        Sivas'taki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

        Burada Fevzipaşa İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Kerem Edis Yılmaz, temsili olarak Valilik makamına oturdu. İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı'yı telefonla arayan Yılmaz, son zamanlarda okullarda yaşanan şiddet olaylarına değinerek, almış oldukları tedbirler için Alaağaçlı'ya teşekkür etti.

        Program, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sona erdi.

        - Yozgat

        Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Altınkaynak ve beraberindekiler, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti. Burada Fatma Temel Turhan Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Sultan Zümra Şaşmaz ve 5. sınıf öğrencisi Onur Görpeli temsili olarak Valilik makamına oturdu.

        Görpeli, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'u telefonla arayarak okul çevrelerinde alınan tedbirler için Koç'a teşekkür etti.

        Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sergiledi.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda yapılan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde devam eden törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

        Tören, öğrenciler tarafından şiirler okunması ve gösteriler sunulmasının ardından sona erdi.

        - Nevşehir

        Nevşehir'de Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda devam etti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, günün anlam ve önemine ilişkin konuştu.

        Şiirlerin okunduğu programda, öğrenciler gösteriler sundu, ardından ödül töreni yapıldı.

        - Niğde

        Niğde'deki kutlamalar, Vali Nedim Akmeşe'nin 4. sınıf öğrencisi Yusuf İncesu'ya koltuğunu devretmesiyle başladı.

        İncesu, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet diledi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Merkez Spor Salonu'ndaki programda ise İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek konuşma yaptı, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale'de, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Yeni Merkez Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu törende, 23 Nisan konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve protokol üyelerince ödülleri verildi.

        Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları
        İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kara'dan yerli aşı vurgusu
        TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kara'dan yerli aşı vurgusu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli tutuklandı (2)
        Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli tutuklandı (2)
        Kırıkkale'de garajda belediye çalışanını öldüren zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de garajda belediye çalışanını öldüren zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
        Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
        Kırıkkale Belediye Başkan Önal'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra...
        Kırıkkale Belediye Başkan Önal'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra...
        Belediye personeli cinayetinde zanlıdan dikkat çeken çıkış: "Ben belediye b...
        Belediye personeli cinayetinde zanlıdan dikkat çeken çıkış: "Ben belediye b...
        Unutulmaya yüz tutan "el nakışı" bu kursla gelecek nesillere aktarılacak
        Unutulmaya yüz tutan "el nakışı" bu kursla gelecek nesillere aktarılacak