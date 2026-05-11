        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Keskin Belediye Başkanı Cönger ve bir müteahhidin, "rüşvet" iddiasıyla yargılanması sürdü

        Kırıkkale'de "rüşvet" iddiasıyla haklarında dava açılan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve bir müteahhidin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklardan M.Y. ile avukatları hazır bulundu. Cönger ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadı.

        Sanık M.Y. savunmasında, rüşvetle uzaktan yakından ilgisinin bulunmadığını iddia ederek, beraatini istedi.

        Cönger'in avukatları ise müvekkilinin "rüşvet" suçundan cezalandırılması istenen mütalaaya karşı beyanda bulunmak için ek süre talebinde bulunarak, yargılamanın hızlı bir şekilde neticelendirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

        Bu durumu olağan karşılamadıklarını, hiçbir yerde bu duruşmaların böyle hızlı ilerlemediğini savunan avukatlar, reddi hakim ve heyet talebinde bulundu.


        Sanık avukatlarının talebini kabul etmeyen mahkeme heyeti, itiraz dilekçesinin 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.


        Mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Mayıs Cuma gününe erteledi.


        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit M.Y. hakkında rüşvet iddiasıyla hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

