Keskin Belediye Başkanı Cönger ve bir müteahhidin, "rüşvet" iddiasıyla yargılanması sürdü

Kırıkkale'de "rüşvet" iddiasıyla haklarında dava açılan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve bir müteahhidin yargılanmasına devam edildi.



Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklardan M.Y. ile avukatları hazır bulundu. Cönger ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadı.



Sanık M.Y. savunmasında, rüşvetle uzaktan yakından ilgisinin bulunmadığını iddia ederek, beraatini istedi.



Cönger'in avukatları ise müvekkilinin "rüşvet" suçundan cezalandırılması istenen mütalaaya karşı beyanda bulunmak için ek süre talebinde bulunarak, yargılamanın hızlı bir şekilde neticelendirilmeye çalışıldığını öne sürdü.



Bu durumu olağan karşılamadıklarını, hiçbir yerde bu duruşmaların böyle hızlı ilerlemediğini savunan avukatlar, reddi hakim ve heyet talebinde bulundu.





Sanık avukatlarının talebini kabul etmeyen mahkeme heyeti, itiraz dilekçesinin 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.





Mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Mayıs Cuma gününe erteledi.





Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit M.Y. hakkında rüşvet iddiasıyla hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.









