Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de garajda belediye çalışanını öldüren zanlı, gizlendiği metruk binada yakalandı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, garajda tüfekle belediye çalışanını öldüren şüpheli, saklandığı metruk binada gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 17:06 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şubesi ve çevik kuvvet polisleri ile Karakeçili İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, dün işlenen cinayetin ardından zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        İlçe giriş ve çıkışlarında denetim yapan ekipler, termal dronla da ilçe içesinde arama gerçekleştirdi.

        Şüpheli İ.A, yapılan çalışmalarda evine yakın bir metruk binada yakalandı.

        Zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 tüfek ve havalı tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

        İddiaya göre, dün belediyeye ait garajda İ.A, aralarında husumet bulunan Karakeçili Belediyesi çalışanı Celil Yazıcı'ya tüfekle ateş etmiş, Karakeçili İlçe Hastanesi'ne kaldırılan Yazıcı, kurtarılamamıştı.

        Yazıcı'nın Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu belirtilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?

        Benzer Haberler

        Yangında ölen teknisyen, Kırıkkale'de toprağa verildi
        Yangında ölen teknisyen, Kırıkkale'de toprağa verildi
        Esnafın merakla beklediği Rüzgar ve Nergis, 4'üncü yılında da aynı yuvaya d...
        Esnafın merakla beklediği Rüzgar ve Nergis, 4'üncü yılında da aynı yuvaya d...
        Keskin Belediye Başkanı Cönger, 'rüşvet' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı
        Keskin Belediye Başkanı Cönger, 'rüşvet' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı
        Keskin Belediye Başkanı Cönger, "rüşvet" iddiasıyla hakim karşısına çıktı
        Keskin Belediye Başkanı Cönger, "rüşvet" iddiasıyla hakim karşısına çıktı
        "Rüşvet" suçundan tutuksuz yargılanan Keskin Belediye Başkanı Cönger'in ilk...
        "Rüşvet" suçundan tutuksuz yargılanan Keskin Belediye Başkanı Cönger'in ilk...
        Kırıkkale Belediyesi, 23 Nisan'da çocukları doyasıya eğlendirecek
        Kırıkkale Belediyesi, 23 Nisan'da çocukları doyasıya eğlendirecek