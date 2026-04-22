        Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de garajda belediye çalışanını öldüren zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de garajda belediye çalışanını öldüren zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, garajda tüfekle belediye çalışanını öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Belediyeye ait garajda, aralarında husumet bulunan Karakeçili Belediyesi çalışanı Celil Yazıcı'yı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İ.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlı, adliyeye getirildiği sırada bir gazetecinin "Pişman mısın, hedefinde başka birileri de mi vardı?" sorusu üzerine, "Pişmanım, hayır yoktu. Ben Karakeçili Belediye Başkanvekilliği yaptım. Onurum, şerefim ve namusum için yaptım. Onurum, şerefim her şeyden önce gelir." dedi.

        20 Nisan'da belediyeye ait garajda İ.A'nın tüfekle ateş ettiği Celil Yazıcı, hastanede yaşamını yitirmişti.


        Olayın ardından kaçan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şubesi ve çevik kuvvet polisleri ile Karakeçili İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla dün saklandığı metruk binada gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

