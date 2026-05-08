        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında 11 sanık yargılanıyor

        Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklar Türkyılmaz, M.T. ve İ.A. ile avukatları katıldı.

        Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

        Sanıklar, savunmalarında, haklarındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını isteyerek, beraatlerini talep etti.

        Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından avukatların savunmalarını da alan mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve esasa ilişkin mütalaanın hazırlanmasına karar vererek, duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

        - Olay

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile İ.A, M.T, T.A, Ü.T, B.U, C.A, F.M, İ.A, K.T. ve M.T. gözaltına alınmıştı.

        Eski Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Türkyılmaz, M.T, İ.A, Ü.T, B.U. ve İ.A'nın "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, F.M, C.A, M.T, T.A. ve K.T'nin de kamu görevlisi olmamalarına rağmen yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası, ayrıca Türkyılmaz ve M.T'ye zincirleme suçtan artırım istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Tutuklu sanıklar, önceki celselerde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

