        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında 5 sanığa hapis cezası

        Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında 5 sanığa hapis cezası

        Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında yargılanan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, imar müdürü Semih Aksakal ve iş insanı Ulaş Biçer, 6'şar yıl 8'er ay, eski belediye çalışanı Yekta Niyazi Yıldırım ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, 6 sanık beraat etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında 5 sanığa hapis cezası

        Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında yargılanan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, imar müdürü Semih Aksakal ve iş insanı Ulaş Biçer, 6'şar yıl 8'er ay, eski belediye çalışanı Yekta Niyazi Yıldırım ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, 6 sanık beraat etti.

        Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Ulaş Biçer, Semih Aksakal, Yekta Niyazi Yıldırım, O.U, M.S, D.A. ve Z.Ç. ile avukatları salonda hazır bulundu.

        Sanıklardan Ö.B. ile E.Y. ise duruşmaya katılmadı.

        Sungur, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti.

        Sanık O.U. da belediyede görevli olmadığı halde "irtikap" suçuna nasıl dahil olduğunu anlamadığını belirterek, beraatını istedi.

        Yekta Niyazi Yıldırım ise tanık veya müşteki olmadığını, kendisinin de bu duruşmada sanık olduğunu ifade ederek, "Ancak herkes benden bahsediyor. Ben hikaye anlatmadım, doğruları söyledim. Kamuoyunda tek ben hedef oldum. Beraatımı talep ediyorum." savunmasını yaptı.

        Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

        Avukatların savunmalarını da alan mahkeme heyeti, sanıklardan Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım, imar müdürü Aksakal ve iş insanı Biçer'e "irtikap" suçundan 6'şar yıl 8'er ay, eski belediye çalışanı Yıldırım'a ise yardım eden sıfatıyla suça iştirak ettiği gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

        Ayrıca Sungur, Celal Yıldırım, Aksakal ve Yekta Niyazi Yıldırım'ın Türk Ceza Kanununun (TCK) 53/5 maddesi, Biçer'in ise TCK'nin 53/1 maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar veren heyet, diğer 6 sanığın beraatına hükmetti.

        - Olay

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025'te başkan Ahmet Sungur ile diğer sanıklar gözaltına alınmıştı.

        Sungur ile Celal Yıldırım, Semih Aksakal, Ulaş Biçer ve O.U. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca Sungur ve 8 sanık hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.Y. ile Z.Ç. hakkında yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Tutuklu sanıklar, önceki celselerde tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası

        Polisle yaşlı çift arasında dikkat çeken diyalog: Dakikalarca dil döken çif...
        Polisle yaşlı çift arasında dikkat çeken diyalog: Dakikalarca dil döken çif...
        Kaza sonrası sürücü kaçtı, yaşlı çift geldi: Polisi ikna etmek için dakikal...
        Kaza sonrası sürücü kaçtı, yaşlı çift geldi: Polisi ikna etmek için dakikal...
        Kırıkkale'de aydınlatma direğine çarpan cipteki 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de aydınlatma direğine çarpan cipteki 4 kişi yaralandı
        5 ay önce çekilmişti, son hali havadan görüntülendi: Barajda su seviyesi ye...
        5 ay önce çekilmişti, son hali havadan görüntülendi: Barajda su seviyesi ye...
        Bahşılı'da "Dostluk Fidanı ile Geleceğe Nefes" etkinliği düzenlendi
        Bahşılı'da "Dostluk Fidanı ile Geleceğe Nefes" etkinliği düzenlendi
        Kırıkkale'de toplu taşıma araçlarına sıkı denetim
        Kırıkkale'de toplu taşıma araçlarına sıkı denetim