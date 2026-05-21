Kırıkkale'de Kurban Bayramı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı yapıldı

Kırıkkale'de Kurban Bayramı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, toplantıda Kurban Bayramı süresince il genelinde uygulanacak trafik ve asayiş tedbirlerinin değerlendirildiği belirtildi.



Şehirlerarası kara yollarında yaşanabilecek trafik yoğunluğu, vatandaşların güvenli seyahatlerinin sağlanmasına yönelik alınacak önlemler ile emniyet ve jandarma birimlerince yürütülecek uygulamaların da ele alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"22 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak tedbirler kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından toplam 972 personel görevlendirilecek, trafik ve asayiş uygulamaları 76 ekip ve dron destekli yürütülecektir. Toplantıda ayrıca mevcut trafik tedbirlerine ilave olarak trafik ekiplerinin görünürlüğünün artırılması, 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale’de oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla alternatif güzergahlar olan Kırşehir-Karakeçili-Bala yolu ile Kalecik-Ankara güzergahının kullanılması konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, şehir içi yol güzergahlarında oluşabilecek yerel trafik yoğunluğuna göre trafik ışık sürelerinin yeniden düzenlenmesi hususları kararlaştırıldı."﻿

