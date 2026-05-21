Kırıkkale'de sağanak etkili oluyor

Kırıkkale'de sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte ikindi vakti başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, sağanağa dışarıda yakalanan vatandaşlar da zorluk yaşadı. Özellikle Cumhuriyet Meydanı ve Millet Bulvarı'nda su birikintileri nedeniyle trafik akışı durdu, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

