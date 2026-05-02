Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de toprakta oluşan çatlak nedeniyle 9 yapıda hasar meydana geldi

        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle toprak yüzeyinde meydana gelen çatlak sonucu 9 yapıda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 17:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlçeye bağlı Derekışla köyünde şiddetli yağışın ardından tek hat üzerinde toprak yüzeyinde çatlak meydana geldi.

        Topraktaki yarık nedeniyle köydeki 9 yapının duvarlarında çatlak oluştu. Kemal Karaburçak'a ait kerpiç evin çatlamalar sebebiyle kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

        Diğer 8 yapıda ikamet eden kimsenin olmadığı ve hafif hasar oluştuğu belirlendi.

        Karaburçak ve eşi, Delice Kaymakamı Tugay Cingirt'in talimatıyla geçici olarak köyde bulunan sağlık evine yerleştirildi.

        AFAD ekiplerinin köydeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan Kaymakam Cingirt de köye giderek incelemede bulundu ve ekiplerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 'kültür ve bozlak gecesi' düzenlenecek
        Kırıkkale'de 'kültür ve bozlak gecesi' düzenlenecek
        Kırıkkale'de aranan hükümlülere peş peşe operasyon: 6 firari yakalandı
        Kırıkkale'de aranan hükümlülere peş peşe operasyon: 6 firari yakalandı
        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Kırıkkale'de 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Hırsızlık zanlısı hurda yüklü kamyonette yakalandı
        Hırsızlık zanlısı hurda yüklü kamyonette yakalandı
        İki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı: Trafik yoğunluğu havadan görüntüle...
        İki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı: Trafik yoğunluğu havadan görüntüle...