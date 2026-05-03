Kırıkkale'de trafiği tehlikeye sokan 2 motosiklet sürücüsüne 180 bin lira ceza uygulandı
Kırıkkale'de trafik güvenliğini tehlikeye sokan 2 motosiklet sürücüsüne 180 bin lira ceza uygulandı.
Kırıkkale'de trafik güvenliğini tehlikeye sokan 2 motosiklet sürücüsüne 180 bin lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Büyük Şehir Parkı'nda dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Ekipler, araç trafiğine kapalı park alanına motosikletleriyle giren 2 sürücüyü tespit etti.
Sürücülere ehliyetsiz araç kullanmak, kask kullanmamak ve yaya yolunda araç kullanmak maddelerinden toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.