Kırıkkale'de trafiği tehlikeye sokan 2 motosiklet sürücüsüne 180 bin lira ceza uygulandı

Kırıkkale'de trafik güvenliğini tehlikeye sokan 2 motosiklet sürücüsüne 180 bin lira ceza uygulandı.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Büyük Şehir Parkı'nda dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.





Ekipler, araç trafiğine kapalı park alanına motosikletleriyle giren 2 sürücüyü tespit etti.



Sürücülere ehliyetsiz araç kullanmak, kask kullanmamak ve yaya yolunda araç kullanmak maddelerinden toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

