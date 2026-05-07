        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de uygulamadan kaçan ehliyetsiz sürücü dronla takip edilerek yakalandı

        Kırıkkale'de uygulamadan kaçan ehliyetsiz sürücü dronla takip edilerek yakalandı

        Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan ehliyetsiz sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

        Giriş: 07.05.2026 - 17:44 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin, Ahılı Caddesi'nde yaptığı uygulamayı fark eden bir sürücü, ters şeritte bir süre geri geri ilerledi.

        Ekipler, dronla takip ettikleri sürücüyü kısa sürede yakaladı. Kimliği tespit edilen sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

        Ekipler, "Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında sürücüye 42 bin 718, araç sahibine de 40 bin olmak üzere 82 bin 718 lira ceza yazdı.

        Öte yandan sürücünün kaçma anları, polisin uygulamada kullandığı dron tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

