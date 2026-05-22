        Milli Aile Haftası Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak

        Milli Aile Haftası Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyonu" kapsamında düzenlenecek "Milli Aile Haftası", Kırıkkale'de resmi açılış programıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı.


        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının vizyonu doğrultusunda hafta boyunca işlenecek ana temaların paylaşıldığı programda, bakanlık bünyesinde hazırlanan "Aile ve Nüfus On Yılı Kamu Spotu " ile "Vizyon Tanıtım Filmi"nin gösterimi yapıldı.


        Kırıkkale'de de hafta kapsamında, Kurban Bayramı'nın manevi iklimiyle bütünleşecek şekilde çeşitli faaliyetler düzenlenecek.


        Bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotları, görsel ve işitsel materyaller ile dijital içerikler, il genelindeki tüm kurumlarda ve açık hava mecralarında yayınlanarak en üst düzeyde görünürlük sağlanacak.


        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü idari kadrosu tarafından çocuk evleri, ÇES gibi 7 gün 24 saat hizmet veren kuruluşlar başta olmak üzere ilde ikamet eden özel gereksinimli aileler, şehit yakınları, gaziler, koruyucu ailelere ziyaretler gerçekleştirilecek. Ziyaretlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile ve Nüfus Vizyonu" aktarılacak, bakanlık bünyesinde yürütülen aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim, ALO 183 ve Sosyal Yardım Hizmetleri gibi çalışmalar tanıtılacak.


        Yine il müdürlüğü koordinesinde, kuşaklararası bağı güçlendirmek amacıyla geleneksel bayram sofraları kurulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

