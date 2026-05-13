Ambulans personeli zorlu parkurlarda hayat kurtarmaya hazırlanıyor

ÖZGÜN TİRAN - Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan ambulans sürücüleri, Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) ve paramedikler, vakalara daha hızlı ve güvenli ulaşabilmek amacıyla düzenlenen Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi kapsamında zorlu parkurlarda eğitim alıyor.



Kırklareli’nde gerçekleştirilen eğitim programında sağlık personeline, trafikte karşılaşılabilecek riskli durumlar ve zorlu hava koşullarında araç hakimiyetini koruma yöntemleri uygulamalı olarak öğretiliyor.



Özel hazırlanan parkurda direksiyon başına geçen sağlık çalışanları, slalom geçişi, dar alan manevraları, kontrollü frenleme ve panik kaçış etaplarında ter döküyor.



Eğitimlerde sadece hız değil, hasta güvenliği ve sürüş güvenliği de ön planda tutuluyor.



İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, ambulansa temas eden her personelin güvenli sürüş konusunda eğitim almasını hedeflediklerini söyledi.



Bir yılda 143 personele ileri sürüş teknikleri eğitimi verildiğini belirten Cerit, hastaların güvenli naklinin büyük önem taşıdığını ifade etti.



Cerit, "Sadece vakalarımız değil, ambulans içinde görev yapan personelimizin güvenliği de bizim için çok önemli. Bu eğitimde ambulansın temizliğinden zorlaştırılmış parkurda ileri geri sürüş tekniklerine, telsiz kullanımından hasta nakline kadar birçok konuda eğitim veriliyor." dedi.



İl Ambulans Servisi Başhekimliği paramedik eğitim sorumlusu Hasan Boy da eğitimlerin 4 gün sürdüğünü, program sonunda yazılı ve uygulamalı sınav yapıldığını ifade etti.



Eğitimlerin çok verimli olduğunu dile getiren Boy, "Sürücülere burada sadece ambulansı kullanmaları değil aynı zamanda yolda karşılaşabilecekleri birçok konu hakkında da bilgiler aktarılıyor. Örneğin aracın lastiğinin patlamasından temizliğine kadar. Bu eğitimler tabii ki sürüş güvenliğini artırıyor. Eğitim 4 günden oluşuyor. Sertifikalı eğitim programı olduğu için yazılı ve uygulamalı sınavı oluyor. Bu uygulamalı sınavında çizilen parkuru belli bir sürede ve belli bir başarı puanıyla tamamlanması gerekiyor. Burada dokunduğu her dubadan, devirdiği her dubadan, yaptığı her ekstra manevradan ve geçen her fazla süreden puan kırılıyor. Sertifika alabilmesi için belli bir puanın üzerinde olması gerekiyor." diye konuştu.



Parkurda 18 farklı etap bulunduğunu anlatan Boy, sürücülerin her dubaya temasında veya süre aşımında puan kaybettiğini belirterek, başarılı olan personele sertifika verildiğini kaydetti.



ATT ve ambulans sürücüsü Kübra Demirci de parkuru en hızlı ve güvenli şekilde tamamlamaya çalıştıklarını, ambulans kullanmanın ise yüksek dikkat gerektirdiğini ifade etti.



Sağlık personeli Semra Maden de eğitimlerin trafikte karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirmede önemli katkı sağladığını dile getirdi.

