Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Ambulans personeli zorlu parkurlarda hayat kurtarmaya hazırlanıyor

        Ambulans personeli zorlu parkurlarda hayat kurtarmaya hazırlanıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan ambulans sürücüleri, Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) ve paramedikler, vakalara daha hızlı ve güvenli ulaşabilmek amacıyla düzenlenen Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi kapsamında zorlu parkurlarda eğitim alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 11:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ambulans personeli zorlu parkurlarda hayat kurtarmaya hazırlanıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan ambulans sürücüleri, Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) ve paramedikler, vakalara daha hızlı ve güvenli ulaşabilmek amacıyla düzenlenen Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi kapsamında zorlu parkurlarda eğitim alıyor.

        Kırklareli’nde gerçekleştirilen eğitim programında sağlık personeline, trafikte karşılaşılabilecek riskli durumlar ve zorlu hava koşullarında araç hakimiyetini koruma yöntemleri uygulamalı olarak öğretiliyor.

        Özel hazırlanan parkurda direksiyon başına geçen sağlık çalışanları, slalom geçişi, dar alan manevraları, kontrollü frenleme ve panik kaçış etaplarında ter döküyor.

        Eğitimlerde sadece hız değil, hasta güvenliği ve sürüş güvenliği de ön planda tutuluyor.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, ambulansa temas eden her personelin güvenli sürüş konusunda eğitim almasını hedeflediklerini söyledi.

        Bir yılda 143 personele ileri sürüş teknikleri eğitimi verildiğini belirten Cerit, hastaların güvenli naklinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Cerit, "Sadece vakalarımız değil, ambulans içinde görev yapan personelimizin güvenliği de bizim için çok önemli. Bu eğitimde ambulansın temizliğinden zorlaştırılmış parkurda ileri geri sürüş tekniklerine, telsiz kullanımından hasta nakline kadar birçok konuda eğitim veriliyor." dedi.

        İl Ambulans Servisi Başhekimliği paramedik eğitim sorumlusu Hasan Boy da eğitimlerin 4 gün sürdüğünü, program sonunda yazılı ve uygulamalı sınav yapıldığını ifade etti.

        Eğitimlerin çok verimli olduğunu dile getiren Boy, "Sürücülere burada sadece ambulansı kullanmaları değil aynı zamanda yolda karşılaşabilecekleri birçok konu hakkında da bilgiler aktarılıyor. Örneğin aracın lastiğinin patlamasından temizliğine kadar. Bu eğitimler tabii ki sürüş güvenliğini artırıyor. Eğitim 4 günden oluşuyor. Sertifikalı eğitim programı olduğu için yazılı ve uygulamalı sınavı oluyor. Bu uygulamalı sınavında çizilen parkuru belli bir sürede ve belli bir başarı puanıyla tamamlanması gerekiyor. Burada dokunduğu her dubadan, devirdiği her dubadan, yaptığı her ekstra manevradan ve geçen her fazla süreden puan kırılıyor. Sertifika alabilmesi için belli bir puanın üzerinde olması gerekiyor." diye konuştu.

        Parkurda 18 farklı etap bulunduğunu anlatan Boy, sürücülerin her dubaya temasında veya süre aşımında puan kaybettiğini belirterek, başarılı olan personele sertifika verildiğini kaydetti.

        ATT ve ambulans sürücüsü Kübra Demirci de parkuru en hızlı ve güvenli şekilde tamamlamaya çalıştıklarını, ambulans kullanmanın ise yüksek dikkat gerektirdiğini ifade etti.

        Sağlık personeli Semra Maden de eğitimlerin trafikte karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirmede önemli katkı sağladığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü

        Benzer Haberler

        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) bahar şenliği "KLUFEST" başladı
        Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) bahar şenliği "KLUFEST" başladı
        Kırklareli'nde tarlalar açan gelinciklerle kırmızıya büründü
        Kırklareli'nde tarlalar açan gelinciklerle kırmızıya büründü
        Kırklareli'nde Engelliler Haftası kapsamında ekinlik düzenlendi
        Kırklareli'nde Engelliler Haftası kapsamında ekinlik düzenlendi
        Kofçaz köylerinde KKKA ve kist hidatik hastalığı eğitimi
        Kofçaz köylerinde KKKA ve kist hidatik hastalığı eğitimi
        Kırklareli Valisi Turan, DSİ'nin çalışmalarını inceledi
        Kırklareli Valisi Turan, DSİ'nin çalışmalarını inceledi