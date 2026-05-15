        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Bakan Göktaş, Kırklareli'nde Engelsiz Yaşam Parkı açılışında konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Yüzyılı'nı sadece yeni yatırımların, büyük projelerin, teknolojik hamlelerin yüzyılı olarak görmüyoruz. Biz Türkiye Yüzyılı'nı ülkemizin sosyal mimarisini daha sağlam, daha kuşatıcı ve daha adil biçimde yeniden tahkim ettiğimiz bir dönem olarak inşa ediyoruz." dedi.

        Giriş: 15.05.2026 - 19:33 Güncelleme:
        Bakan Göktaş, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırklareli'nde Valiliği ziyaret etti. Valilik anı defterini imzalayan Göktaş, Vali Uğur Turan'dan brifing aldı.

        Ardından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Göktaş, vatandaşlarla da sohbet etti. Esnaf ziyareti sırasında Göktaş ile hatıra fotoğrafı çektiren yaşlı bir kadın, gözyaşlarına hakim olamadı.

        AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Göktaş, partililerle bir araya geldi.

        Daha sonra Şevket Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışına katılan Bakan Göktaş, parkın engelli vatandaşlar ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

        Bir ülkenin sosyal mimarisinin temelinde insan olduğunu belirten Göktaş, bu mimarinin taşıyıcı sütunlarında aile, sosyal adalet, erişilebilirlik ve dayanışmanın bulunduğunu ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu eser ve hizmet siyasetini herkesin yakından gördüğünü dile getiren Göktaş, "Biz Türkiye Yüzyılı'nı sadece yeni yatırımların, büyük projelerin, teknolojik hamlelerin yüzyılı olarak görmüyoruz. Biz Türkiye Yüzyılı'nı ülkemizin sosyal mimarisini daha sağlam, daha kuşatıcı ve daha adil biçimde yeniden tahkim ettiğimiz bir dönem olarak inşa ediyoruz." diye konuştu.

        Göktaş, vatandaşın hayatına dokunan, ihtiyacı yerinde gören ve çözümü doğrudan insanın yaşam alanına taşıyan güçlü bir kamu anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.


        Yürüttükleri her politikayı hak temelli sosyal hizmet anlayışıyla şekillendirdiklerini belirten Göktaş, şöyle devam etti:

        "Bugün, engelli vatandaşlarımız için kamu hizmetlerini, şehirleri ve sosyal destekleri daha kuşatıcı hale getirdik. Evde bakım yardımıyla engelli vatandaşlarımızın aile ortamında desteklenmesini sağladık. Geçtiğimiz yıl evde bakım yardımı için sadece Kırklareli'ne 219,5 milyon lira kaynak aktardık. Evde bakım yardımıyla Kırklareli'nde bu ay 1602 aileye kişi başına 13 bin 878 lira ödeme gerçekleştirdik. Bugün, 81 ilimizdeki 147 gündüzlü merkezimizde yaklaşık 3 bin engelli vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Kırklareli’nde ise kamu ve özel sektör dahil 3 gündüzlü merkezde 60 vatandaşımızın sosyal bağlarını güçlendiren çalışmalar yürütüyoruz. Engelli bireylerimizin eğitimden istihdama, erişilebilirlikten aile desteklerine kadar hayatlarının her alanında yanında olmaya gayret ediyoruz."

        Göktaş, özellikle erişilebilirliği, engelli vatandaşların bağımsız ve güvenli hayat sürebilmesinin temel şartı olarak gördüklerini dile getirdi.


        Şevket Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı hakkında bilgi veren Göktaş, bu çalışmanın tüm Türkiye’ye örnek olacağını kaydetti.

        Programda, Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ve MHP İl Başkanı Şaban Savaşan da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından engelli öğrenciler tarafından gösteriler sahnelendi. Daha sonra Göktaş ve beraberindekiler, parkın açılış kurdelesini kesti.

        Parkı gezen Göktaş, engelli öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


        Bakan Göktaş, programını Pınarhisar Belediyesi ziyaretiyle sonlandırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Göktaş: Hedefimiz engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran, ailelere...
        Hayvancılık sektörü istişare toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Yıl Sonu Programı dü...
        Kırklareli'nde Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
        Kırklareli Üniversitesi'nde 3 bine yakın öğrenci "kasap halayı" çekti
        Kırklareli Valisi Turan, özel harekat polisleri ile bir araya geldi
