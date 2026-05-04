CHP Genel Başkan Yardımcıları Tamaylıgil, Bağcıoğlu ve Gökçen, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bihlun Tamaylıgil, Yankı Bağcıoğlu ve Gökçe Gökçen, Kırklareli'nde ziyaretler gerçekleştirdi.



CHP'li heyet, Kırklareli'ndeki programına, partilerinin il başkanlığı ziyaretiyle başladı. Partililerle buluşan CHP'li heyet, daha sonra basın toplantısı düzenledi.



Genel Başkan Yardımcısı Tamaylıgil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısı üzerine saha çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Tamaylıgil, Türkiye genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında parti teşkilatları, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geleceklerini ifade etti.



Yürütülecek çalışmaların, CHP'yi daha güçlü noktaya taşıyacağını kaydeden Tamaylıgil, CHP'nin iktidar olacağına inandıklarını dile getirdi.



CHP Genel Başkanı Özel'in çağrısına da değinen Tamaylıgil, "Halkın sesinin, halkın iradesinin, milli iradenin tecelli edeceği en önemli yer seçim sandığıdır." dedi.



Genel Başkan Yardımcısı Gökçen de Türkiye'nin geleceğine dair çözüm önerilerini vatandaşlarla paylaşacaklarını ifade etti.



Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu ise hükümet ve parti politikaları kapsamında çalışmalar yürüttüklerini belirtti.



Toplantıda, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi de konuşma yaptı.



Basına kapalı olarak devam eden toplantının ardından heyet, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Kırklareli Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Tüm Gaziler Dayanışma Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Lüleburgaz Muharip Gaziler Derneği, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği ile Lüleburgaz Belediyesini ziyaret etti.



CHP heyeti, programları kapsamında, 11 Kasım 2025 tarihinde askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın ailesine de ziyarette bulunacak.



Heyet, yarın Edirne'de ziyaretler gerçekleştirecek.

