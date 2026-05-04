Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri CHP Genel Başkan Yardımcıları Tamaylıgil, Bağcıoğlu ve Gökçen, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

        CHP Genel Başkan Yardımcıları Tamaylıgil, Bağcıoğlu ve Gökçen, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

        CHP Genel Başkan Yardımcıları Bihlun Tamaylıgil, Yankı Bağcıoğlu ve Gökçe Gökçen, Kırklareli'nde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 16:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkan Yardımcıları Tamaylıgil, Bağcıoğlu ve Gökçen, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

        CHP Genel Başkan Yardımcıları Bihlun Tamaylıgil, Yankı Bağcıoğlu ve Gökçe Gökçen, Kırklareli'nde ziyaretler gerçekleştirdi.

        CHP'li heyet, Kırklareli'ndeki programına, partilerinin il başkanlığı ziyaretiyle başladı. Partililerle buluşan CHP'li heyet, daha sonra basın toplantısı düzenledi.

        Genel Başkan Yardımcısı Tamaylıgil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısı üzerine saha çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        Tamaylıgil, Türkiye genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında parti teşkilatları, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geleceklerini ifade etti.

        Yürütülecek çalışmaların, CHP'yi daha güçlü noktaya taşıyacağını kaydeden Tamaylıgil, CHP'nin iktidar olacağına inandıklarını dile getirdi.

        CHP Genel Başkanı Özel'in çağrısına da değinen Tamaylıgil, "Halkın sesinin, halkın iradesinin, milli iradenin tecelli edeceği en önemli yer seçim sandığıdır." dedi.

        Genel Başkan Yardımcısı Gökçen de Türkiye'nin geleceğine dair çözüm önerilerini vatandaşlarla paylaşacaklarını ifade etti.

        Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu ise hükümet ve parti politikaları kapsamında çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        Toplantıda, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi de konuşma yaptı.

        Basına kapalı olarak devam eden toplantının ardından heyet, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Kırklareli Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Tüm Gaziler Dayanışma Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Lüleburgaz Muharip Gaziler Derneği, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği ile Lüleburgaz Belediyesini ziyaret etti.

        CHP heyeti, programları kapsamında, 11 Kasım 2025 tarihinde askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın ailesine de ziyarette bulunacak.

        Heyet, yarın Edirne'de ziyaretler gerçekleştirecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde Hıdrellez etkinliği düzenlendi
        Kırklareli'nde Hıdrellez etkinliği düzenlendi
        Kırklareli İl Genel Meclisi, kentteki mağaraları araştıracak
        Kırklareli İl Genel Meclisi, kentteki mağaraları araştıracak
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Babaeski'de Hıdırellez coşkusu: ATV yarışları renkli görüntülere sahne oldu
        Babaeski'de Hıdırellez coşkusu: ATV yarışları renkli görüntülere sahne oldu
        Trakya'dan nisanda 244,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Trakya'dan nisanda 244,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı