Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Devlet desteğiyle kurduğu yem otomasyon sistemi ile süt verimini artırdı

        UFUK ERTOP - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde süt üretimi yapan işletme, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle kurduğu yem otomasyon sistemi sayesinde günlük süt üretim kapasitesini yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 11:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        2011 yılında Müsellim köyünde 100 dönüm alan üzerinde 300'ü sağmal olmak üzere 800 büyükbaş kapasiteli bir çiftlik kuran girişimci Hüseyin Baş, günlük 9 ton olan süt üretimini artırmak için teknolojik dönüşüm kararı aldı.

        Yaptığı araştırmalar sonucu Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına başvuran Baş, sağlanan modernizasyon desteği ile otonom yem otomasyon sistemi kurdu.

        Sistem, soya, kanola, kepek ve mısır gibi ürünleri harmanlayarak, besin değeri yüksek rasyonlar oluşturuyor.

        - Günlük süt verimi 9 tondan 12 tona yükseldi

        İşletme sahibi Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılından bu yana süt üretimi yaparak ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

        Hayvanın önüne giden yemin aynı standartta olmasının çok önemli olduğunu ifade eden Baş, geçen yıl hayvan başına süt verimini arttırmak için çalışma yaptığını kaydetti.

        Baş, bu kapsamda devlet desteği ile işletmesine yem otomasyon sistemi kurduğunu anlattı.

        Teknoloji ile süt üretimini arttırdıklarını dile getiren Baş, "Şimdi her defasında aynı rasyonu (yem karışımı) vermek, her işletmenin hayali. Biz bu hayali gerçekleştirdiğimizde günlük süt üretimimiz hayvan başına yaklaşık 38 litrelerdeyken sadece otomasyon sistemini kurarak yaklaşık 41, 42 litrelere, 43 litrelere kadar işletmemizdeki süt verimini arttırmış olduk. Bunun sebebi de her defasında hayvanın önüne gelen rasyonun aynı miktarda yapılıyor ve aynı sürede karılmış olması. Bu bile bizde hayvan başına 3 ile 4 litrelik bir artışa neden oldu." diye konuştu.

        Hüseyin Baş, devlet desteği ile üretim kapasitelerini arttırma imkanı bulduklarını belirterek, imkanı olan her işletmenin desteklerden yararlanmasını önerdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

