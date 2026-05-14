        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Genç çiftçi, topraksız serada çilek üretimini artırmayı hedefliyor

        UFUK ERTOP - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde deneme amaçlı başladığı topraksız çilek üretimini 4 bin metrekarelik seraya taşıyan genç girişimci, üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

        Giriş: 14.05.2026 - 11:49
        Lüleburgaz'a bağlı Ovacık köyünde yaşayan 30 yaşındaki Mehmet Doğan, bölgede çilek üretiminin az, talebin ise yüksek olduğunu gözlemleyerek 2020 yılında 30 metrekarelik alanda sera kurdu.

        Kurduğu küçük serada farklı çilek çeşitleri üzerinde verim, kalite ve lezzet denemeleri yapan Doğan, "Sabrina" çeşidinde karar kıldı.

        Üretim alanını 2022 yılında 300 metrekareye, bu yılın başında ise 4 bin metrekareye çıkardı.

        Otomasyonlu sulama ve iklimlendirme sistemi bulunan serasında 72 bin çilek fidesiyle üretim yapan Doğan, gün aşırı gerçekleştirilen hasatta ortalama 500 kilogram ürün elde ediyor. Üretilen çilekler iç piyasada satışa sunuluyor.

        Doğan, AA muhabirine, çiftçi bir ailede yetiştiğini ve artan talep üzerine kendi imkanlarıyla çilek üretimine başladığını söyledi.

        Üretim kapasitesini yıllar içinde artırdığını belirten Doğan, serada bu yıl yaklaşık 50 ton verim hedeflediğini ifade etti.

        Çilek üretiminin hassas ve yoğun emek gerektirdiğini dile getiren Doğan, "Burada kademe kademe büyüyüp süreci en iyi şekilde gözlemleyip hata yapmadan doğru ve emin adımlarla ilerlemek istemiştik. Şimdi onu başardık. Asıl amacımız 30-35 bin metrekarelik alanda üretim yapıp ihracat gerçekleştirmek." dedi.

        Teknolojinin tüm imkanlarından faydalandıklarını anlatan Doğan, otonom sistemler sayesinde sulama, ilaçlama ve iklimlendirme işlemlerini kontrollü şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Topraksız tarım sayesinde geleneksel üretime göre daha yüksek verim elde ettiklerini vurgulayan Doğan, "Açık alanda birim başına yaklaşık 500 gram ürün alınabilirken, bu sistem sayesinde 1 kilograma kadar verim elde edebiliyoruz." diye konuştu.

        Küresel ısınma ve su kaynaklarının azalmasına dikkati çeken Doğan, topraksız tarımın önemli ölçüde su tasarrufu sağladığını, geleneksel tarımda 1 kilogram çilek elde etmek için yaklaşık 50 litre su kullanılırken, bu sistemde aynı miktar ürün için yaklaşık 1 litre su harcandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

