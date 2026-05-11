        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri İğneada Longoz Ormanları'nda "Sor-Keşfet-Üret" etkinliği düzenlendi

        Kırklareli'nde üniversite öğrencilerine yönelik İğneada Longoz Ormanları'nda "Sor-Keşfet-Üret" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 08:51 Güncelleme:
        Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi Hayal Gücü Kulübü üyelerinin katıldığı etkinlikte, yaratıcı üretim süreçleri ile rekreasyon planlama uygulamaları sahada deneyimlendi.


        Doğa farkındalığını artırmayı hedefleyen çalışmada katılımcılar, sosyal medya içerik üretimi ve doğada sanat üzerine uygulamalı eğitimler aldı.


        Proje ile gençlerin doğayla bütünleşen yaratıcı pratikler geliştirmesi ve çevresel bilincin güçlendirilmesi hedeflendi.

        Programın diğer ayağında ise Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencileri, "Rekreasyon Planlama Atölyesi" kapsamında saha uygulamaları yürüttü.

        Ağaçkakan Vadisi'nde yapılan çalışmada, ekolojik temelli yürüyüş parkuru planlaması, parkur işaretleme ve yön tabelalandırma uygulamaları yapıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

