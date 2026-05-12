        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde yaşayan 38 yaşındaki infaz koruma memuru Fatih Çarıkçı, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gördüğü tedavi sayesinde 25 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 11:18 Güncelleme:
        İnfaz koruma memuru 25 yıllık sigara bağımlılığını tedaviyle yendi

        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde yaşayan 38 yaşındaki infaz koruma memuru Fatih Çarıkçı, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gördüğü tedavi sayesinde 25 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

        Çeşitli sağlık sorunları nedeniyle aile hekimine başvuran Çarıkçı, yönlendirme üzerine İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki sigara bırakma polikliniğinde tedaviye başladı.

        Dr. Sermin Günay tarafından uygulanan ilaçlı tedavi yöntemiyle kısa sürede sigarayı bırakan Çarıkçı, sağlıklı yaşama adım attı.

        Çarıkçı, AA muhabirine, yıllarca sigaranın zararlarını fark etmeden kullandığını söyledi.

        Sigarayla küçük yaşta tanıştığını ifade eden Çarıkçı, aile çevresi ve arkadaş etkisiyle bağımlı hale geldiğini belirtti.

        Sigaranın hem sağlık hem de sosyal yaşamını olumsuz etkilediğini dile getiren Çarıkçı, "Solunumla ilgili problemler yaşamama sebep oldu. Kolesterol, şeker ve diğer sağlık sorunları da oluşturdu. Manevi olarak da 4 yaşındaki kızımın yanında kötü örnek olduğumu fark ettim." dedi.

        - "Yediğim, içtiğim her şeyden tat almaya başladım"


        Daha önce kendi iradesiyle 4 kez sigarayı bırakmayı denediğini ancak başarılı olamadığını anlatan Çarıkçı, iş arkadaşlarının sigarayı bırakmasının ve aile hekiminin teşvikinin kendisini yeniden motive ettiğini kaydetti.

        Sigara bırakma polikliniğine başvurduktan sonra yaşam kalitesinin arttığını ifade eden Çarıkçı, şöyle konuştu:

        "İştahım açıldı, yediğim, içtiğim her şeyden tat almaya başladım. Solunum anlamında çok rahatladım. İlk günlerde çok fark edilmiyor ama birkaç ay geçtikten sonra insan daha rahat nefes alıyor, daha rahat hareket ediyor. Sigara içilen ortamlara girdiğimde artık rahatsız oluyorum."

        Sigara kullandığı için pişmanlık duyduğunu belirten Çarıkçı, gençlere sigaraya hiç başlamamaları tavsiyesinde bulundu.

        Kızının sigara kokusundan rahatsız olduğunu anlatan Çarıkçı, "Kızım bana 'Baba kokuyorsun.' diyordu. Şimdi istediğim zaman rahatça sarılıp öpebiliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

