Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayımladı

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Bulut, mesajında 19 Mayıs'ın bağımsızlığa inananların, esarete boyun eğmeyenlerin ve "Ya istiklal ya ölüm" diyerek yola çıkanların destanı olduğunu belirtti.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o ilk adımın, özgürlük ateşinin adı olduğunu ifade eden Bulut, mesajında şunları kaydetti:



"O gün yakılan meşale, bugün hala bu toprakları aydınlatıyorsa, bu Türk milletinin inancının, birliğinin ve sarsılmaz iradesinin eseridir. Kırklareli'mizin güzel çocukları, yiğit gençleri, sizler, büyük bir mirasın bekçisisiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, ilimle, vicdanla ve vatan sevgisiyle yürüdüğünüz sürece, bu bayrak yere düşmeyecek, bu vatan asla eğilmeyecektir.



Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum. 'Ne mutlu Türk'üm' diyene."

