Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

Kırklareli Belediye Meclisinin mayıs ayı 2. birleşimi toplantısı gerçekleştirildi.



Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı, Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş başkanlığında belediyede yapıldı.



Süzülmüş, 21-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 32. Kırklareli Uluslararası Karagöz, Kültür, Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni'ne tüm vatandaşları davet etti.



Kentin adını sosyal ve kültürel faaliyetlerle duyurmak istediklerini ifade eden Süzülmüş, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Kırklareli Belediyesi 2025 mali yılı bütçesi görüşüldü.





Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.







