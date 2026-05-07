Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol, İstanbul Gençlik Spor'u 61-55 mağlup etti

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol, İstanbul Gençlik Spor'u 61-55'lik skorla yendi.



Kırklareli Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen play-off yarı finalde, Kırklareli Belediyesi FBO rakibi karşısında üstün performans sergiledi.



Yiğit Gönültaş, Hakan Gerey ve Mustafa Candemir Tabak'ın yönettiği karşılaşmada, birinci periyot 22-10 Kırklareli Belediyesi FBO üstünlüğü ile sonuçlanırken, ikinci periyot 13-17, üçüncü periyot 11-15, dördüncü periyot ise 15-13 tamamlandı.



Karşılaşmayı Kırklareli Valisi Uğur Turan, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, kurum müdürleri ve vatandaşlar izledi.



Belediye Başkanı Bulut, karşılaşmanın ardından sporcuları tebrik etti.



Kırklareli Belediyesi FBO play-off finale yükselirken, Turgutlu Belediyespor ile karşılaşacak.

