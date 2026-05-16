Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri Basketbol Takımı'nın hedefi Süper Lig

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off finalinde mücadele eden Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri'nin hedefinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.





Bulut, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri'nin büyük bir başarı gösterdiğini söyledi.



Takımın play-off finalinde mücadele ettiğini anlatan Bulut, "Ligin başlamasına bir hafta kala kurulmuş bir takımdık. O kadar kısa sürede bu kadar muazzam bir başarı bizim için çok büyük mutluluk oldu. Biz kızlarımızdan, takımımızdan, hocalarımızdan razıyız. Bu takım buraya kadar mücadele ederek geldi. Ben kızlarımızın Süper Lig'e çıkacağına çok inanıyorum, onlara çok güveniyorum, çünkü bu hikayeyi onlar yazdı. İnşallah güzel bir şekilde taçlandıracaklar." diye konuştu.



Derya Bulut, play-off karşılaşmalarında bazı oyunlarının sakatlığı nedeniyle mücadele edemediğini kaydetti.



Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off finalinde Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri ile Turgutlu Belediyespor serinin dördüncü maçında bugün karşı karşıya gelecek.





Üç galibiyete ulaşacak takımın Süper Lig'e yükseleceği seride Turgutlu Belediyespor 2-1 önde bulunuyor.



