        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli İl Genel Meclisi, kentteki mağaraları araştıracak

        Kırklareli İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 16:25 Güncelleme:
        İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentteki mağaraların araştırılmasına yönelik yazılı önerge verildi.

        Önergede kapsamında öncelikle tabiat varlığı ve arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen ve tescil aşamasında olan mağaraların tespit edilmesi istendi.

        Kırklareli Istranca Ormanları'nın eko sistemi ve jeomorfolojik açıdan zengin mağaralara ev sahipliği yaptığı belirtilen önergede, şu ifadelere yer verildi:

        "Tescili devam eden veya envanter çalışmalarında yeni tespit edilen mağara sayısı kaçtır. Bölgedeki yarasalar için kışlama ve yavrulama tüneği özelliği taşıyan örneğin Bağlar ve Ocak mağaralarının korunması için alınan özel önlemler nelerdir. Ayrıca bölgemize gelen turistlerin yol güzergahlarının ve mağaralarda bulunan metan gazı olduğunu belirten tabelaların olup olmadığının araştırılmasını meclise arz ederim."

        Önerge, oy birliği ile kabul edilerek gündeme alındı.

        Toplantı, 7 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Oktay Çubuk'tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Babaeski'de Hıdırellez coşkusu: ATV yarışları renkli görüntülere sahne oldu
        Trakya'dan nisanda 244,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Kırklareli'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Kırklareli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
