Kırklareli İl Genel Meclisi, kentteki mağaraları araştıracak

Kırklareli İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları başladı.





İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentteki mağaraların araştırılmasına yönelik yazılı önerge verildi.



Önergede kapsamında öncelikle tabiat varlığı ve arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen ve tescil aşamasında olan mağaraların tespit edilmesi istendi.



Kırklareli Istranca Ormanları'nın eko sistemi ve jeomorfolojik açıdan zengin mağaralara ev sahipliği yaptığı belirtilen önergede, şu ifadelere yer verildi:



"Tescili devam eden veya envanter çalışmalarında yeni tespit edilen mağara sayısı kaçtır. Bölgedeki yarasalar için kışlama ve yavrulama tüneği özelliği taşıyan örneğin Bağlar ve Ocak mağaralarının korunması için alınan özel önlemler nelerdir. Ayrıca bölgemize gelen turistlerin yol güzergahlarının ve mağaralarda bulunan metan gazı olduğunu belirten tabelaların olup olmadığının araştırılmasını meclise arz ederim."



Önerge, oy birliği ile kabul edilerek gündeme alındı.



Toplantı, 7 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.



