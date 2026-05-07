Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Altınöz, Rehberlik ve Araştırma Merkezini ziyaret etti
Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Rehberlik ve Araştırma Merkezini (RAM) ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında kurum yöneticileriyle bir araya gelen Altınöz, rehberlik hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Altınöz, ardından "İl Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekibi" ile toplantı yaptı.
Toplantıda, il genelindeki okullarda öğrencilerin ruh sağlığını korumaya yönelik yürütülen koruyucu ve önleyici çalışmalar değerlendirildi.
Altınöz, Rehberlik ve Araştırma Merkezi personeline çalışmalarında başarı diledi.
