Kırklareli Üniversitesi öğrencileri ekran bağımlılığına dikkati çekmek için kitap okudu

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenledi.



Kayalı Kampüsü Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikle öğrenciler öğle molasında bir süre kitap okudu.



Ardından fakülte önünde toplanan öğrenciler "Bir alışkanlık değil bir esaret", "Bağımlılık değil umut kazansın", "Bağımlı olma özgür ol", "Bağımsız yaşam sağlıklı toplumun temelidir", "Biz hemşireler bağımlılığa karşı her zaman yanınızdayız" yazılı dövizler açarak, etkinliği açık havaya taşıdı.



Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hülya Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadelede birtakım çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Özellikle sağlık çalışanları olarak bağımlılıkla mücadelede tedavi süreçlerine önem verdiklerini anlatan Arıkan, bağımlılıkla mücadelede üniversite ve sağlıkçılar olarak topluma rol model olmaya çalıştıklarını vurguladı.



Teknoloji ve ekran bağımlılığından uzak kalabilmek amacıyla kitap okuma etkinlikleri düzenlediklerini aktaran Arıkan, "Biz kitabı burada daha öne çıkaralım ki bizim için kişisel gelişimimizi, bilişsel ve duyusal psikomotor alanlarımıza mesleki olarak da çok değerli katkıları olacaktır, o nedenle biz kitap okumayı seçtik. Kitap okuyalım ve bağımlılıktan kurtulalım." dedi.



Herkesi kitap okumaya davet eden Arıkan, özellikle öğrencilerin kitap okuyarak mesleki becerilerinin de artacağına inandığını kaydetti.



Arıkan, öğrencilerin boş zamanlarını ekranlarda değil kitap okuyarak geçirmesini önerdi.



- "Bu etkinliklerimize devam edeceğiz"



Öğrencilerden Yelin Demir ise haftanın üç günü kampüste kitap okuyarak diğer öğrencilere rol model olmaya çalıştıklarını söyledi.



Kitap okumanın çok faydalı olduğunu vurgulayan Demir, "Bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Ben bir hemşirelik öğrenci olarak karşı tarafı ve hastayı anlamam gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de kitap okumanın ve bir şeyleri daha kolay anlayabilmenin, kavrayabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Demir, insanları bağımlılıktan kurtarmanın en iyi yolunun kitap olduğunu vurguladı.



Öğrencilerden Hacer İşbilen de bağımlılık konusunun son yıllarda ciddi bir boyuta ulaştığını belirterek, bu konuya dikkati çekmek için kitap okuduklarını kaydetti.



Öğrencilerden Mert Öztürk ise kişisel gelişim açısından tüm öğrencileri kitap okumaya davet etti.

