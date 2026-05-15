Kırklareli Üniversitesi'nde 3 bine yakın öğrenci "kasap halayı" çekti

Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) 3 bine yakın öğrenci aynı anda "kasap halayı" çekti.



Üniversitenin bahar şenlikleri Kayalı Kampüsü'nde devam ediyor.



Şenliklerin son gününde kampüste toplanan öğrenciler, Trakya'ya özgü müzikler eşliğinde kasap halayında buluştu.



Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl şenliklerin büyük bir enerjiyle kutlandığını söyledi.



Üniversitelerin sadece akademik eğitim değil, sosyal ve kültürel gelişimin de merkezi olduğunu vurgulayan Ak, şunları kaydetti:



"Halayda yaklaşık 3 bin kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Bu katılım düzeyiyle sanırım rekoru kırmış olduk. Bu başarıyı en kısa sürede Guinness'e tescil ettirmek için resmi müracaatlarımızı yapacağız. Bu çalışmayı ilimizin ve üniversitemizin tanıtımı açısından gerçekten önemsiyoruz. Kampüsteki bu birliktelik ortamı gurur verici."



Öğrencilerden Emre Coşkun ise sınavlar öncesi büyük moral depoladıklarını ve böylesine büyük bir organizasyonun parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

