        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Üniversitesi'nde 3 bine yakın öğrenci "kasap halayı" çekti

        Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) 3 bine yakın öğrenci aynı anda "kasap halayı" çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Üniversitenin bahar şenlikleri Kayalı Kampüsü'nde devam ediyor.

        Şenliklerin son gününde kampüste toplanan öğrenciler, Trakya'ya özgü müzikler eşliğinde kasap halayında buluştu.

        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl şenliklerin büyük bir enerjiyle kutlandığını söyledi.

        Üniversitelerin sadece akademik eğitim değil, sosyal ve kültürel gelişimin de merkezi olduğunu vurgulayan Ak, şunları kaydetti:

        "Halayda yaklaşık 3 bin kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Bu katılım düzeyiyle sanırım rekoru kırmış olduk. Bu başarıyı en kısa sürede Guinness'e tescil ettirmek için resmi müracaatlarımızı yapacağız. Bu çalışmayı ilimizin ve üniversitemizin tanıtımı açısından gerçekten önemsiyoruz. Kampüsteki bu birliktelik ortamı gurur verici."

        Öğrencilerden Emre Coşkun ise sınavlar öncesi büyük moral depoladıklarını ve böylesine büyük bir organizasyonun parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
