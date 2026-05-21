Kırklareli Valisi Turan, Belediye Başkanı Bulut'u makamında kabul etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut’u makamında kabul etti.



Bulut, Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak ile Vali Turan’ı, 32. Uluslararası Kırklareli Karagöz, Kültür, Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni’ne davet etti.



Ziyarette Bulut ile Oymak, festival ve şölen programına ilişkin Vali Turan’a bilgi verdi.



Görüşmede Belediye Başkan Yardımcıları Burak Süzülmüş, Kürşad Yamaner, Sabri Çınar, Aydemir Can ve Oğuz Ateş de yer aldı.







