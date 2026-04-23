Kırklareli Valisi Turan, devlet korumasındaki çocukları ziyaret etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çocuk evlerini ziyarette bulundu.
Vali Turan, eşi Nihal Turan ile Ayışığı ve Yakamoz Çocuk Evlerini ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.
Çocukların bayramını kutlayan Turan, devletin her zaman çocukların yanında olduğunu söyledi.
Turan, çocukların ülkenin geleceği ve en büyük zenginliği olduğunu ifade etti.
Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş da yer aldı.
