Kırklareli Valisi Turan, DSİ'nin çalışmalarını inceledi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğünün (DSİ) çalışmalarını inceledi.



Vali Turan, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven ile Atık Su Arıtma Tesisinde sürdürülen çalışmaları inceleyip, Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürü Mehmet Cemil Sarı'dan bilgi aldı.



Ardından Kızılcıkdere Sulaması Projesini inceleyen Turan, proje ile yılda 13,5 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlanması, ayrıca tarım arazilerinin de sulamaya açılmasının hedeflendiğini söyledi.



Proje sayesinde kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacının uzun vadede güvence altına alınacağını ifade eden Turan, üretimde verimliliğin artırılarak üreticilere önemli katkı sunulmasının amaçlandığını kaydetti.



Turan, DSİ yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.







