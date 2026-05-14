Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Valisi Turan, DSİ'nin çalışmalarını inceledi

        Kırklareli Valisi Turan, DSİ'nin çalışmalarını inceledi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğünün (DSİ) Lüleburgaz ilçesinde sürdürdüğü çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 09:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Turan, DSİ'nin çalışmalarını inceledi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğünün (DSİ) Lüleburgaz ilçesinde sürdürdüğü çalışmaları inceledi.

        Vali Turan, Sakızköy'de süren çalışmalar hakkında Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve DSİ 112. Şube Müdürü Mehmet Cemil Sarı'dan bilgi aldı.

        Turan, DSİ ekiplerine çalışmalarında başarı diledi.

        Ardından köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Turan, vatandaşların taleplerini dinledi.

        "Su Vatandır" anlayışı doğrultusunda su kaynaklarının korunmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Turan, DSİ yatırımlarının tarımsal üretimi güçlendirdiğini ve kırsal kalkınmaya katkı sunduğunu belirtti.

        Turan, konuşmasında suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

        Yaklaşan hasat dönemi öncesinde milli servetin korunması gerektiğini vurgulayan Turan, vatandaşları anız ve orman yangınlarına karşı azami hassasiyet göstermeleri konusunda uyardı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        JD Vance'ten İran'a dair açıklama
        JD Vance'ten İran'a dair açıklama
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor
        Sağanak ve fırtına alarmı! 39 il için sarı kod
        Sağanak ve fırtına alarmı! 39 il için sarı kod
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Part time çalışmada GSS primi
        Part time çalışmada GSS primi
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        İsrail Meclisi'nin feshedilmesi için yasa tasarısı
        İsrail Meclisi'nin feshedilmesi için yasa tasarısı
        "5G abone sayısı 34 milyona yaklaştı"
        "5G abone sayısı 34 milyona yaklaştı"
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde masa tenisi turnuvası düzenlendi
        Kırklareli'nde masa tenisi turnuvası düzenlendi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı
        Çatışma ortasında kalan Rümeysa'nın ölümüne ilişkin 18 sanık hakim karşısın...
        Çatışma ortasında kalan Rümeysa'nın ölümüne ilişkin 18 sanık hakim karşısın...
        Kırklareli'nde genç kızın öldüğü silahlı kavganın davası başladı
        Kırklareli'nde genç kızın öldüğü silahlı kavganın davası başladı
        Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak etkili oldu
        Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak etkili oldu