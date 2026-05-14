Kırklareli Valisi Turan, DSİ'nin çalışmalarını inceledi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğünün (DSİ) Lüleburgaz ilçesinde sürdürdüğü çalışmaları inceledi.



Vali Turan, Sakızköy'de süren çalışmalar hakkında Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve DSİ 112. Şube Müdürü Mehmet Cemil Sarı'dan bilgi aldı.



Turan, DSİ ekiplerine çalışmalarında başarı diledi.



Ardından köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Turan, vatandaşların taleplerini dinledi.



"Su Vatandır" anlayışı doğrultusunda su kaynaklarının korunmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Turan, DSİ yatırımlarının tarımsal üretimi güçlendirdiğini ve kırsal kalkınmaya katkı sunduğunu belirtti.



Turan, konuşmasında suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekti.



Yaklaşan hasat dönemi öncesinde milli servetin korunması gerektiğini vurgulayan Turan, vatandaşları anız ve orman yangınlarına karşı azami hassasiyet göstermeleri konusunda uyardı.













