Kırklareli Valisi Turan, esnaf ziyaretinde bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, esnaf ziyaretinde bulundu. Vali Turan, Yayla Caddesi'ndeki esnafla sohbet etti. Esnafın isteklerini dinleyen Turan, esnafın üretim ve istihdama sağladığı katkıyla kentin gelişimine değer kattığını söyledi. Turan, ardından bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Turan, kentin gelişimi için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

