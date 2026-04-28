Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz OSB'de incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.
Vali Turan, Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin ve Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ile birlikte OSB'yi gezdi.
Lüleburgaz'ın Trakya'nın sanayi lokomotiflerinden biri olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:
"Lüleburgaz'ımız üretim potansiyeli ve istihdam gücüyle ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Sanayicilerimizin üretim standartlarını yükseltmek ve bölgemizi daha da geliştirmek için tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyoruz."
