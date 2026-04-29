Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da esnaf ziyaretinde bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Giriş: 29.04.2026 - 09:47
Vali Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ile esnafı ziyaret edip sohbet etti.
Esnafa bol kazançlar dileğinde bulunan Turan, esnafın ticaret hayatının can damarı olduğunu söyledi.
Turan, vatandaşlarla da sohbet etti.
Ziyarette, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan da bulundu.
