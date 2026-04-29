Kırklareli Valisi Turan, okul ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz'da okul ziyaretinde bulundu.



Vali Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.



Okul binasını gezen Turan, yetkililerden bilgi aldı.



Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Turan, istekleri dinledi.



Öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Turan, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren siz kıymetli öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Şehrimizdeki eğitim kalitesini el birliğiyle daha yukarılara taşıyacağız." dedi.



Vali Turan, sınıfları da gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti ve derslerinde başarılar diledi.







