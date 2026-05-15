Kırklareli Valisi Turan, özel harekat polisleri ile bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır hattında görev yapan özel harekat polisleri ile bir araya geldi.



Vali Turan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kırklareli Erkek Öğrenci Yurdunda düzenlenen programda polislerle sohbet etti.



İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'den düzensiz göçle mücadelede kapsamında sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan Turan, Kırklareli'nin düzensiz göçle mücadelede stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtti.



İl genelinde yürütülen operasyonların Türkiye'nin sınır güvenliği ve kamu düzeni açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Turan, güvenlik güçlerine çalışmalarında başarı diledi.



Özel harekat polislerinin disiplin ve cesaretle görev yaptığını ifade eden Turan, "Sizlerin gösterdiği üstün gayret, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır. Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan insan hakları ve hukuk ilkelerine bağlılığını sürdürürken, diğer yandan düzensiz göçle etkin mücadelesini kararlılıkla yürütmektedir." dedi.



















