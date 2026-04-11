Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle buluştu.



Vali Turan eşi Nihal Turan ile Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisevinde düzenlenen programa katıldı.



Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Polis teşkilatının 181 yıldır görevinin başında olduğunu ifade eden Turan, şehit ailelerinin ve gazilerin milletin baş tacı olduğunu vurguladı.



Programa, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köze, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, emniyet personeli, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

