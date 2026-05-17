Kırklareli Valisi Turan şehit ailesiyle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit ailesiyle görüştü.



Azerbaycan - Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın annesi Nurdan Karaca ve ağabeyi Bünyamin Karaca Vali Turan'ı ziyaret etti.



Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Turan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.



Şehit ailelerinin baş tacı olduğunu ifade eden Turan, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğini söyledi.



Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

