Kırklareli Valisi Turan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kırklareli Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.



Öğrencilerle yurdun yemekhanesinde sohbet eden Turan, gençlerin taleplerini dinledi.



Kırklareli Üniversitesinde eğitim gören gençlerin Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayan Turan, mesleki tecrübelerini paylaşarak öğrencilere kariyer planlamaları konusunda önerilerde bulundu.



Turan, sınav dönemindeki öğrencilere başarılar dileyerek devletin tüm imkanlarıyla gençlerin yanında olduğunu ifade etti.



İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk de uyuşturucu, terör, bağımlılık ve sanal kumar gibi tehditlere karşı öğrencilere bilgi verdi.




















