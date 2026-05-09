Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.



Vali Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen halk toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi.



Taleplerin hızlı çözümü için kurum yetkililerine talimat veren Turan, devlet kapısının millete daima açık olduğunu vurguladı.



Milletle bütünleşen bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Vali Turan, vatandaş odaklı hizmet prensibi doğrultusunda hemşehrilerinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.



Toplantıda vali yardımcıları ile kurum müdürleri de yer aldı.













