Kırklareli Valisi Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı.



İnece beldesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.



Vali Turan, konuşmasında yağmur ve şükür dualarına katılmaya özen gösterdiğini söyledi.



Suyun hem insan yaşamı, hem de tarımsal üretim açısından çok önemli olduğunu ifade eden Turan, suyun tasarruflu kullanılması uyarısında bulundu.



Programda Belediye Başkanı İlhan Arı da konuşma yaptı.





Konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.



