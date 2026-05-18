Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Valisi Turan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Kırklareli Valisi Turan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 16:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Turan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Turan, mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümünün büyük bir gurur ve coşkuyla idrak edildiğini belirtti.

        19 Mayıs'ın ulusal egemenliğin esası olan bağımsızlığa ulaşılmasının sağlandığı ve milli mücadelenin meşalesinin yakıldığı gün olduğunu ifade eden Turan, Türk milletinin hür ve aydınlık yarınlara uzanan kutlu yürüyüşünün ilk adımı olarak tanımlandığını kaydetti.

        Vali Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "İstiklal mücadelesi sürecinde yokluk ve imkansızlıklara rağmen büyük bir azim ve inançla hareket eden aziz milletimiz vatanına ve bayrağına sahip çıkarak bağımsızlığından asla taviz vermemiştir. Bu eşsiz mücadele, bugün bizlere emanet edilen güçlü ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturmuştur. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereklerine hakim, bilgili ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi, ülkemizin yarınları açısından büyük önem taşımaktadır.

        Gençlerimize düşen görev ecdadımızdan devraldığınız bu kutsal mirasa sahip çıkarak ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh ve daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin emanetçisi olan Türk gençliği bu kutlu mirası akıl, bilgi ve inançla geleceğe taşıyacak, güçlü ve müreffeh Türkiye Yüzyılı'nın inşasında önemli roller üstlenecektir. Unutulmamalıdır ki 19 Mayıs ruhu yalnızca geçmişin hatırası değil, aynı zamanda geleceğe yön veren bir ilham kaynağıdır. Bu ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Sizlerin azmi, enerjisi ve inancı sayesinde ülkemiz her alanda daha büyük başarılara imza atacak; Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "Gençlik ve Spor Şenliği" yapıldı
        Kırklareli'nde "Gençlik ve Spor Şenliği" yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Baharın en renkli geleneği: Hıdırellez şenliklerinde yüzlerce kişi buluştu
        Baharın en renkli geleneği: Hıdırellez şenliklerinde yüzlerce kişi buluştu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
        Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu