Kırklareli Valisi Turan'dan Müzeler Haftası mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Müzeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Turan, mesajında müzelerin uygarlık tarihine ışık tuttuğunu belirtti.



Müzelerin milletlerin ortak hafızasını muhafaza eden, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran en kıymetli kültür hazineleri olduğunu ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:



"Tarihimizin derinliklerinden süzülen birikimi, sanatın inceliğini ve medeniyetimizin zenginliğini yaşatan bu müstesna mekanlar, kültürel mirasımızın korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir görev üstlenmektedir.





Çocuklarımızı ve gençlerimizi, tarihimizle ve kültürel mirasımızla buluşmak üzere eşsiz kültürel hazinelerimizi keşfetmek için müzelerimizi ziyaret etmeye davet ediyorum. Bu alanda özveriyle görev yapan tüm kurum ve görevlilere teşekkür ediyorum."

