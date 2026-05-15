Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.



Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Yıldırım'dan bilgi aldı.



Yerel basının, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirten Turan, basın mensuplarının toplum ile kamu kurumları arasında güçlü bir iletişim köprüsü oluşturduğunu ifade etti.



Kırklareli'nin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminin kamuoyuna aktarılmasında basının önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Turan, Kırklareli Gazeteciler Cemiyetine çalışmalarında başarı diledi.



Ziyarette, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Çanlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran ve Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan da bulundu.

