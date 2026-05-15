Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Yıl Sonu Programı düzenlendi

        Kırklareli'nde Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Yıl Sonu Programı düzenlendi

        Kırklareli'nde Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Yıl Sonu Programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Kırklareli'nde Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Yıl Sonu Programı düzenlendi

        Kırklareli’nde Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Yıl Sonu Programı gerçekleştirildi.


        Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde yürütülen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi'nin, öğrencilerin yalnızca kitap okumasını değil, okuduklarını anlamasını, değerlendirmesini, yorumlamasını ve hayatlarına rehber kılmasını amaçlayan önemli bir eğitim hareketi olduğunu söyledi.


        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun, köklerine bağlı, milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş, çağın gerekleriyle donatılmış bir neslin yetiştirilmesini hedeflediğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:


        "Bu büyük hedefin eğitim alanındaki en önemli yansıması olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bilgiyi ezberleyen değil, anlamlandıran, düşünen, sorgulayan, araştıran, ahlaklı, erdemli, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi esas almaktadır."


        Anadolu Mektebi çalışmalarının da bu anlayışın sahadaki en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Turan, öğrencilerin program sayesinde büyük yazarları tanıma, eserler üzerinden düşünmeyi öğrenme, yazılı ve sözlü ifade becerilerini geliştirme ve kültürel hafızayla güçlü bağlar kurma imkanı bulduğunu dile getirdi.


        Okumanın önemine değinen Turan, "Okumak sadece satırları takip etmek değildir. Okumak, insanın kendisini keşfetmesi, aklını geliştirmesi, gönlünü zenginleştirmesi ve ufkunu genişletmesidir. Kitaplarla kurulan her güçlü bağ, çocuklarımızın karakterine yapılan en kıymetli yatırımdır." ifadelerini kullandı.


        Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü de konuşmasında hayat hikayesinden kesitler sundu.


        Kitap okumanın önemine dikkati çeken Güçlü, öğretmenlerin öğrenciler için gerçek bir rehber olduğunu ifade etti.


        Verilen fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Güçlü, Anadolu Mektebi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.


        Programda İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz ile Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Balcı da konuşma yaptı. Etkinlik, öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sunulmasıyla sona erdi.




        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'da açıklamalar
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
        Kırklareli'nde Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
        Kırklareli Üniversitesi'nde 3 bine yakın öğrenci "kasap halayı" çekti
        Kırklareli Üniversitesi'nde 3 bine yakın öğrenci "kasap halayı" çekti
        Kırklareli Valisi Turan, özel harekat polisleri ile bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, özel harekat polisleri ile bir araya geldi
        Trakya'da geçen ay 4 bin 375 konut satıldı
        Trakya'da geçen ay 4 bin 375 konut satıldı
        Kırklareli Valisi Turan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan'dan Uluslararası Aile Günü mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan Uluslararası Aile Günü mesajı